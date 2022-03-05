В метро Киева мужчина исполнил гимн Украины. Видео

В Киеве на одной из станций метрополитена мужчина исполнил на трубе гимн Украины. Все находящиеся в убежище люди с одобрением восприняли действия музыканта.

Об этом сообщили в социальных сетях. На сегодняшний день метро не только перевозит пассажиров, но и используется как бомбоубежище (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Гимн Украины звучит на станциях киевского метро, служащих бомбоубежищем", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что киевляне внимательно слушали исполнение гимна, положив руку на сердце.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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