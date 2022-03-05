В метро Киева мужчина исполнил гимн Украины. Видео
В Киеве на одной из станций метрополитена мужчина исполнил на трубе гимн Украины. Все находящиеся в убежище люди с одобрением восприняли действия музыканта.
Об этом сообщили в социальных сетях. На сегодняшний день метро не только перевозит пассажиров, но и используется как бомбоубежище (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Гимн Украины звучит на станциях киевского метро, служащих бомбоубежищем", – говорится в сообщении.
На опубликованном видео можно увидеть, что киевляне внимательно слушали исполнение гимна, положив руку на сердце.
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