В Киеве с 27 марта резко подорожает проезд в маршрутках: названа причина

Олег Тимченко Жизнь столицы 11:15, 24.03.2021 Обновлено: 12:05, 24.03.2021

В Киеве в субботу, 27 марта, часть столичных маршрутных автобусов поднимут стоимость проезда до 10 гривен, за одну поездку.

Как рассказал OBOZREVATEL глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, повышение цен коснется 30-40% маршруток.

По его словам, частные перевозчики были вынуждены пойти на такой шаг из-за нескольких факторов.

"Причины простые. Во-первых, мы долго "держали" цены. Во-вторых, стоимость топлива на заправках – вы сами это видите и это основная составляющая подорожания", – отметил Моисеенко.

В маршрутках Киева с 27 марта поднимут цены за проезд .

Он добавил, что еще одной причиной являются карантинные ограничения, из-за которых упал пассажиропоток в Киеве.

"Мы планировали давно (повышать цены. – Ред.), но держались до конца. Когда пошла последняя волна карантинных ограничений, а еще нас штрафуют на 17 тысяч гривен. Мы просто вынуждены. То есть у нас один вариант – останавливаться полностью или пытаться спасать ситуацию", – резюмировал Моисеенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • В Киевской области большая часть перевозчиков повысили стоимость проезда на пригородных маршрутах.

  • В Киеве 22 марта, несмотря на усиление карантинных ограничений, общественный транспорт работал с нарушениями.

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