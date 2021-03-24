У Києві з 27 березня різко подорожчає проїзд у маршрутках: названо причину

У Києві в суботу, 27 березня, частина столичних маршрутних автобусів підвищить вартість проїзду до 10 гривень за одну поїздку.

Як розповів OBOZREVATEL глава Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, зростання цін зачепить 30-40% маршруток.

За його словами, приватні перевізники були змушені піти на такий крок через декілька факторів.

"Причини прості. По-перше, ми довго "тримали" ціни. По-друге, вартість пального на заправках – ви самі це бачите і це основна складова подорожчання", – зазначив Мойсеєнко.

У маршрутках Києва з 27 березня підвищать ціни за проїзд.

Він додав, що ще однією причиною є карантинні обмеження, через які впав пасажиропотік у Києві.

"Ми планували давно (підвищувати ціни. – Ред.), але трималися до кінця. Коли пішла остання хвиля карантинних обмежень, а ще нас штрафують на 17 тисяч гривень. Ми просто змушені. Тобто, у нас один варіант – зупинятися повністю або намагатися рятувати ситуацію", – резюмував Мойсеєнко.

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