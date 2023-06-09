В "Киевводоканале" опровергли слухи о холерной палочке в столичной воде

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" опровергло информацию о холерной палочке в воде, текущей в кранах жителей столицы. Никаких отклонений сейчас не зафиксировано

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей города призывали доверять только официальным источникам информации.

"Сейчас в сети распространяется ложная информация о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде. Эта информация не соответствует действительности и, скорее всего, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения", – подчеркнули в пресс-службе.

В КГГА уточнили, что такие сообщения распространились по пабликам и чатам разных городов. В сообщениях отмечается, что даже чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой.

"Киевводоканал" отмечает, что качество питьевой воды контролируется за показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности. Никаких отклонений от действующих норм пока нет, водопроводная вода вполне безопасна", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразится на водоснабжении Киева. Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, ситуация под контролем остается стабильной.

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