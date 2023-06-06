Стало известно, повлияет ли на водоснабжение Киева подрыв Каховской ГЭС

Подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразится на водоснабжении Киева. Ситуация под контролем і остается стабильной.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Все гидротехнические постройки столицы работают в штатном режиме.

"Киевводоканал" сообщает, что ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразится на водоснабжении Киева. В столице ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет. Город продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме", – заверили в пресс-службе.

Напомним, что в ночь на 6 июня кафиры взорвали дамбу Каховской ГЭС. Многие населенные пункты, в частности Херсонщины, под угрозой затопления, а также во многих населенных пунктах из-за этого есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Энергоатоме" заявили, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС ставит под угрозу безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Уровень воды в Каховском водохранилище, используемом для охлаждения реакторов станции, стремительно снижается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!