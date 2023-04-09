В Киевском зоопарке устроят шоу с любимцем публики слоном Хорасом. Фото и видео

В Киевском зоопарке в воскресенье, 9 апреля, можно будет увидеть, как кормить любимца жителей и гостей столицы слона Хораса. Показательный второй ланч животному устроят в 12:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. Кроме того, посетителей ждут другие интересные локации и развлечения (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На начало нового сезона-2023 любимец всех киевлян и гостей города - слон Хорас получил новые гигантские игрушки. Это два деревянных ствола-чесалки, высотой 4 метра и гигантский гладкий валун, весом 9 тонн. Эти игрушки были подобраны для обеспечения его естественной поведения с учетом потребностей и особенностей характера нашего слоника", – рассказали в пресс-службе.

В КиевЗоо напомнили, что Хорас еще "юноша" – ему 18 лет, но имеет крепкое телосложение и вес около 4 тонн. Ежедневно он съедает около 150 кг кормов (сено, овсяная солома, веточный корм, овощи и фрукты), 5 кг специализированного гранулированного корма и выпивает около 70 литров воды.

Добавим, в Киевском зоопарке можно увидеть семью пушистых фреток. Животных спасли и привезли в заведение весной 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке в пятницу, 24 марта, на воду выпустили большую семью пеликанов. С сегодняшнего дня посетители смогут увидеть 16 розовых и 4 вьющихся птиц.

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