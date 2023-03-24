В Киевском зоопарке благодаря погоде на воду выпустили большую семью пеликанов. Фото и видео

В Киевском зоопарке в пятницу, 24 марта, на воду выпустили большую семью пеликанов. С сегодняшнего дня посетители смогут увидеть 16 розовых и 4 кучерявых птиц.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. На выходных заведение работает с 10:00 до 16:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня мы выпустили на воду нашу семью пеликанов: 16 розовых и 4 вьющихся. Нынешний теплый март позволяет сделать это немного раньше обычного. Выход пеликанов открывает сезон перехода жителей из зимних помещений в летние экспозиции На летнем оазисе птицам обустроили новую зону для принятия солнечных ванн и установили три новых конструкции для гнездования", – рассказали в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что посетители каждый день в 12:00 смогут наблюдать и тем, как кормят птиц, тем более, что каждый пеликан съедает до 1,5 кг рыбы.

"Озеро пеликанов – это одна из первых экспозиций от Центрального входа. Поэтому именно эти величественные пернатые первыми радостно встречают посетителей и заряжают отличным настроением", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, жители и гости столицы могут увидеть 11 черных лебедей, проживающих на территории Киевского зоопарка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке можно увидеть семью пушистых фреток. Животных спасли и привезли в заведение весной 2022 года.

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