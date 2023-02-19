В Киевском зоопарке можно увидеть семью пушистых фреток, спасенных весной 2022 года. Фото

В Киевском зоопарке можно увидеть семью пушистых фреток. Животных спасли и привезли в заведение весной 2022 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. За время войны заведение предоставило убежище около 400 спасенным животным.

"Сегодня мы расскажем о счастливом спасении семьи фреток. Они прибыли к нам весной 2022 года. Это были 8 пушистых перепуганных животных – 2 мальчика и 6 девочек. Все они были истощены, напуганы и нуждались в серьезном ветеринарном уходе. И сейчас, после восьми месяцев реабилитации, мы рады представить спасенных фреточок в их новом доме", – рассказали в пресс-службе.

Фретки (одомашненная форма дикого хорька) – очень умные, игривые и интересные животные. За их забавами можно наблюдать часами. И вы также можете полюбоваться этими озорниками: Капитан Шницель, Кола, Желточок, Белочек, Шишечка, Персик, Какао и Гаечка.

Напомним, жители и гости столицы могут увидеть 11 черных лебедей, проживающих на территории Киевского зоопарка. Кроме того, скоро у одной пары птиц ожидается пополнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке можно увидеть попугаев жако, произрастающих до 30-35 сантиметров и живущих до 50 лет. Птиц спасли полицейские весной 2022 года в начале широкомасштабной вооруженной агрессии страны-террориста РФ.

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