В Киевском зоопарке на зеленых островах снова можно увидеть лемуров. Фото и видео

В Киевском зоопарке снова можно увидеть лемуров. Специально для них на двух островах оборудовали прогулочные зоны, домик и место для пикников.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. В выходные заведение работает с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Лемуры возвращаются на свои зеленые островки! И первыми на живописные холмы выходят лемуры вари – Джоник и Варик. В их распоряжении два зеленых островка площадью 25 и 50 квадратных метров. Для перемещения между новыми жилищами здесь есть два специальных каната, длиной свыше , которые были закреплены между деревьями", – рассказали в пресс-службе.

В КиевЗоо добавили, что для приматов был обустроен домик для отдыха, деревянный грибок, где они могут укрыться от жары и дождя, а также помосты для "пикников".

"С заботой и любовью к природе эти и другие природные оазисы были обустроены силами наших работников. И увидеть эту красоту можно на нижнем парке Киевзоо – приходите в гости!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке на предстоящих выходных снова можно будет увидеть самых ярких и редких птиц Украины – розовых фламинго. Их будут экспонировать на летних озерных угодьях.

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