В Киевском зоопарке посетители наконец-то снова смогут увидеть розовых фламинго. Фото

В Киевском зоопарке на предстоящих выходных снова можно будет увидеть самых ярких и редких птиц Украины – розовых фламинго. Они будут экспонироваться на своих летних озерных угодьях.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. Для них создали специальные места для получения потомства.

"В эти выходные одни из самых ярких и редких птиц Украины – розовые фламинго – уже будут экспонироваться на своих летних озерных угодьях.. В этом году здесь обустроены новые зоны комфорта с зелеными насаждениями и песчано-глиняными пляжами, а также создано 10 гнездовых участков. Все ради благополучия животных и новой цели – помощи птицам в получении потомства. В прошлом году боевые действия отсрочили, но не разрушили наши планы", – отметили в зоопарке.

Для посетителей у экспозиции фламинго обустроят разъяснительные таблички. Кроме того, в пресс-службе добавили, что для птиц готовят особое блюдо – "Черноморскую смесь".

Она состоит из черноморской мелкой креветки, измельченной морской и речной рыбы нескольких сортов, мясного фарша, порезанного отварного яйца, кукурузной муки, отрубей, нескольких разных круп, 6 видов свежих растительных ингредиентов.

"Это блюдо подается со специальной витаминно-минеральной присыпкой. Также со блюдом сочетается профессиональный гранулированный корм "Фламинго", который киевским зоологам передали европейские коллеги", – уточнили в КиевЗоо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке в пятницу, 24 марта, на воду выпустили большую семью пеликанов. С сегодняшнего дня посетители смогут увидеть 16 розовых и 4 вьющихся птиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!