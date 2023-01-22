В Киеве можно увидеть черных лебедей: куда сходить. Фото

Жители и гости столицы могут увидеть 11 черных лебедей, проживающих на территории Киевского зоопарка. Кроме того, скоро у одной пары птиц ожидается пополнение.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. На выходных заведение открыто с 10:00 до 15:30.

"Многие считают, что зимой жизнь в зоопарке замирает. Но это не так. Мы знакомим вас с пернатыми жителями южного полушария – черными лебедями, которых у нас уже 11 особей. А к тому же ожидается и пополнение. Ведь одна пара этих красавцев загнездилась. Их птенцы из предварительного выводка уже подросли и принимают "СПА-процедуры" рядом. Вторая взрослая пара выращивает птенца, держа его под постоянным родительским контролем", – рассказали в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что еще одну пару молодых птиц можно увидеть у центрального входа в зоопарк, где у них есть собственное озеро.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко показал, как работники Киевского зоопарка готовили условия для зимования жителей Киевзоо. В частности, наладили работу котельной, закупили генераторы и буржуйки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке была создана уникальная экспозиция, посвященная символу 2023 года – Черному Водяному Кролику. Желающие могут увидеть представителей самых необычных пород домашних "уханчиков".

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