В Киевском зоопарке можно увидеть 7 попугаев жако, которых спасли весной 2022 года. Фото

В Киевском зоопарке можно увидеть попугаев жако, которые вырастают до 30-35 сантиметров и живут до 50 лет. Птиц спасли полицейские весной 2022 года в начале широкомасштабной вооруженной агрессии страны-террориста РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. За время войны заведение предоставило убежище около 400 спасенным животным.

"Сегодня мы знакомим Вас с попугаями жако, которые были спасены весной 2022 года. Семь перепуганных птиц в Киевзоо привезли сотрудники полиции. Здоровье попугая зависит от условий его содержания. Часто несоблюдение гигиены, температурного режима и неправильное питание может стать причиной его болезни преждевременной гибели. Пернатые, как правило, имеют хороший иммунитет, но даже здоровую птицу при недобросовестном отношении можно погубить", – рассказали в пресс-службе.

Ветеринары и орнитологи зоопарка спасли попугаев и реабилитировали их. В КиевЗоо добавили, что это достаточно большие птицы, которые вырастают до 30-35 сантиметров и живут до 50 лет, а иногда и больше. Сейчас, после того, как они долгое время находились в карантине, их можно увидеть в зимнем Птичнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители и гости столицы могут увидеть 11 черных лебедей, проживающих на территории Киевского зоопарка. Кроме того, скоро у одной пары птиц ожидается пополнение.

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