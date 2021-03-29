В киевском метрополитене отказались от зеленых карт – названа причина

С четверга 1 апреля киевское метро отменяет зеленые проездные. Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках Киевского метро можно до 31 марта 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

"Также с окончанием использования карточек метро прекращается работа сервисных центров подземки", – говорится в сообщении.

Отмена карт было анонсирована еще в прошлом году, их полностью заменит е-билет.

После 31 марта оплату проезда можно будет осуществить с помощью Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карточки любой платежной системы, мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), или разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2021 в Киеве должны открыть 2 новых станции метро. Также метрополитен получит 10 современных поездов со сквозным проходом.