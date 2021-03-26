У Києві для метро закуплять безшумні поїзди з наскрізним проходом

Київський метрополітен отримає 50 нових вагонів, які будуть безшумними і більш місткими через те, що можна буде вільно пересуватися між вагонами. Експерти розповіли про переваги майбутніх рухомих складів підземки.

Про це повідомило видання "Сьогодні".

За словами видання, наскрізні поїзди для метро закуповують у всьому світі, а експерти відзначають їх практичність.

"Передусім наскрізний прохід у вагонах збільшує місткість складів, оскільки зараз простір між вагонами у нас не використовується. А в наскрізному вагоні – це місце, де можуть перебувати пасажири під час руху поїзда. Ба більше, такі склади дозволяють пасажирам рівномірно розподілятися по всьому поїзду, а не накопичуватися, наприклад, в одному-двох центральних вагонах. Наші станції глибокого залягання побудовані так, що проходи між центральним залом і платформою є тільки до центральної частини поїзда, і в торцеві вагони йде дуже мало пасажирів. Під час використання наскрізних вагонів пасажири зможуть зайти в будь-який із них і рівномірно розподілятися по вагонах на свій розсуд", – розповів сайту "Сьогодні" Олександр Кава, експерт із транспорту.

У виданні також зазначили, що в Україні є можливість виробляти такі самі поїзди на Крюківському вагонобудівному заводі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Європейський банк реконструкції і розвитку та Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю 50 нових вагонів метро.