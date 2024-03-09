В Киевской области восстановили почти 17 тыс. поврежденных оккупантами объектов: в ОВА поделились дальнейшими планами

В Киевской области продолжают восстанавливать объекты, поврежденные в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. В частности, уже отстроено 199 детсадов и школ.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Это не только многоквартирные, но и частные дома.

"Киевщина продолжает наращивать темпы восстановления и антикоррупционный контроль. На сегодняшний день уже восстановили почти 17 тысяч объектов. Из них 15,4 тыс. – многоквартирные и частные дома. Отстроили также 199 детсадов и школ, 112 медицинских объектов", – уточнил Кравченко.

Кроме того, по его словам, департамент регионального развития Киевской ОВО закупает услуги по разработке проектно-сметной документации на восстановление двух многоэтажек в Ирпене, а также строительство нескольких частных домов.

Напомним, в Киевской области ввели в эксплуатацию два моста. Путепроводы были повреждены в результате полномасштабной военной агрессии страны-террориста РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжается процесс восстановления столичных домов, поврежденных российскими ракетными атаками. В ближайшее время город отремонтирует два дома в Голосеевском районе, значительно пострадавших в результате обстрела 7 февраля.

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