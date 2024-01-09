В Киевской области восстановили еще два моста, поврежденных в результате российской агрессии. Фото

В Киевской области ввели в эксплуатацию два моста. Путепроводы были повреждены в результате полномасштабной военной агрессии страны-террориста РФ против Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. В регионе продолжают восстанавливать поврежденную оккупантами инфраструктуру.

"На Киевщине ввели в эксплуатацию еще 2 моста, поврежденных в результате военной агрессии", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА уточнили, что капитально отремонтировали и ввели в эксплуатацию мосты:

на автомобильной дороге Победа – Барышевка;

на автомобильной дороге Корнеевка – Недра – Згуровка – Березань.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время заканчивается ремонт моста на автомобильной дороге общего пользования местного значения Ворзель – Забучье из-за Михайловки-Рубежовки, поврежденной в результате военной агрессии страны-террориста РФ. Общая протяженность мостового сооружения составляет 48 метров.

"В целом в результате боевых действий в регионе поврежден 21 мост на автодорогах общего пользования местного значения. Часть из них начали капитально ремонтировать еще в прошлом году", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бородянке Киевской области завершили строительство нового моста через реку Здвиж. Он был разрушен оккупантами в начале полномасштабного вторжения.

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