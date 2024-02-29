Кличко рассказал, как идет восстановление жилых домов Киева, поврежденных российскими обстрелами

В Киеве идет процесс восстановления столичных домов, поврежденных российскими ракетными атаками. В ближайшее время город отремонтирует два дома в Голосеевском районе, значительно пострадавших в результате обстрела 7 февраля.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев". Работы проводятся после получения необходимых выводов экспертов.

"В ближайшее время столица восстановит дома по ул. Академика Заболотного, 60 и 62, в Голосеевском районе, которые значительно пострадали от ракетной атаки 7 февраля. Уже через два дня после трагедии было готово заключение предварительной экспертизы. Сейчас идет детальное обследование, по результату которого оперативно разработают проект восстановления домов. Также столичные власти будут проводить регулярные встречи с инициативными группами жителей по ходу восстановления", – рассказал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что городские власти планируют привлечь от международных партнеров дополнительно около 20 миллионов гривен для дома по ул. Мокрой, 7, в Соломенском районе. Он пострадал из-за российской атаки в январе этого года. Здание восстановят за счет городского бюджета, а термомодернизацию сделают за счет помощи партнеров.

Всего на сегодняшний день в столице восстановили около 20 жилых домов, наиболее пострадавших в результате обстрелов российских варваров, – жители уже вернулись в свои квартиры.

Как сообщал OBOZ.UA, на ремонт поврежденного обломками российской ракеты дома в Соломенском районе Киева может потребоваться от 6 до 12 месяцев. При этом важно, чтобы пострадавшие владельцы квартир оставили заявки на восстановление в приложении Дія.

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