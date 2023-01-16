В Киевской области в результате пожара в частном доме травмы получили два человека. Фото

В Броварах Киевской области в воскресенье, 15 января, возник пожар в частном жилом доме. В результате происшествия травмы получили два человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций Киевщины. Обстоятельства возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, информация о пожаре в частном жилом доме в Броварах на улице Фиалковского к ним поступила 15 января в 04:44.

"По прибытию, спасатели установили, что горит частный жилой дом. Огонь был локализован в 05:37 и полностью ликвидирован в 06:23. В результате пожара были травмированы два человека, проживавшие в данном жилом доме", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области во вторник, 10 января, произошел в магазине. По предварительной информации, его причиной был аккумулятор, подключенный к инвертору. В селе Мотовиловка Киевской области произошел пожар в частном жилом доме на площади 120 квадратных метров. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину.

В Софиевской Борщаговке Киевской области 10 января произошел пожар в квартире многоэтажного дома. К сожалению, из-за припаркованных авто спасатели потеряли немало времени, чтобы добраться до места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обуховском районе Киевской области возник пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело владелицы жилья.

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