На Киевщине продолжили строить временные мости и восстанавливать поврежденные путепроводы. Фото

В пригороде Киева запустили движение еще по одному временному мосту. Кроме того, в Фастовском районе начался ремонт ранее поврежденных российскими оккупантами путепроводов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Регион продолжает восстанавливаться после бегства войск страны-агрессора.

"Подразделения Государственной специальной службы транспорта продолжают восстанавливать объекты транспортной инфраструктуры, разрушенные в результате вооруженной агрессии российских захватчиков. В пригороде Киева открыто автомобильное движение уже на втором временном мосте, построенном госспецтранссовцами", – рассказали в пресс-службе.

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В Минообору уточнили, что также в Фастовском районе Киевской области приступили к капитальному обновлению еще двух мостов.

"А раньше (здесь – Ред.) возобновили транспортное сообщение, построив насыпные переправы", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Киевской области продолжают восстанавливать разрушенную критическую инфраструктуру. Кроме того, рабочие строят временные мосты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгородском районе Киевской области закончили проверку местности, где запланировано строительство временной переправы. Для этого привлекли саперов-водолазов.