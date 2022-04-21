В Киеве жители опять могут получать уведомления от коммунальных служб в мобильном приложении

Жители Киева опять смогут получать уведомления от коммунальных служб в своих смартфонах. Они приходят в приложение "Киев Цифровой".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Для этого необходимо активировать соответствующую функцию.

"В приложении "Киев Цифровой" вернулись уведомления от коммунальных служб. Теперь вы снова можете получать уведомления о коммунальных работах в доме. В частности, касающиеся света, отопления, водо- и газоснабжения", – говорится в сообщении.

Для того, чтобы активировать функцию необходимо зайти в ваш профиль и выбрать "Адреса"

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"Выберите "Добавить адрес" и заполните необходимые поля. Позвольте получить уведомления в настройках приложения и смартфона", -– говорится в сообщении.

Напомним, в столице возобновили работу трамвайных маршрутов № 1 и 5. Интервал движения составит от 12 до 20 минут, в зависимости от линии. Ранее запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 21 апреля, возобновили движение на наземной части красной линии метро. Интервал прибытия поездов составляет до 10-15 минут.