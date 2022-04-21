В Киеве временно закроют одну из станций метро: названа причина

В Киеве в пятницу, 22 апреля, станция метро "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход. Изменения связаны с подготовкой благотворительного концерта группы "Океан Ельзи".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Также не будет работать пересадка на станцию "Театральная".

"Завтра станция метро "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход. Не будет работать пересадка на станцию "Театральная". Движение поездов по зеленой линии будет происходить между станциями "Сырец" – "Лукьяновская" и между станциями "Красный хутор" – "Дворец спорта". Изменения связаны с подготовкой благотворительного концерта группы "Океан Ельзи", – рассказали в КГГА.

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Пресс-службе добавили, что в пятницу будет работать только один пересадочный узел: "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого". На других линиях движение поездов остается без изменений.

Напомним, в столице возобновили работу трамвайных маршрутов № 1 и 5. Интервал движения составит от 12 до 20 минут, в зависимости от линии. Ранее запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 21 апреля, возобновили движение на наземной части красной линии метро. Интервал прибытия поездов составляет до 10-15 минут.