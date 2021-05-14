В Киеве женщина разрисовала несколько подъездов уникальной Петриковской росписью. Фото

В Киеве женщина превратила несколько подъездов советской девятиэтажки в музей Петриковской розписи. Удивительная локация находится на улице Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2 возле станции метро "Левобережная".

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Женщина скрупулезно разрисовала несколько подъездов еще летом 2020 года.

Рисунки исполнены настолько мастерски, что многие люди приходят сюда фотографироваться. Соседи художницы рассказали, что ее зовут Людмила и все работы по созданию Петриковской росписи на дверях и входных группах нескольких подъездов она делала сама.

Местные в восторге от инициативы женщины. Примечательно, что более чем за год никто не попытался уничтожить Петриковскую роспись или зарисовать ее бессмысленными граффити.

Чтобы росписи не испортились, жительница девятиэтажки время от времени покрывает их лаком.

Отметим, совсем рядом, на той же улице, пенсионерка превратила свой двор в настоящую сказку. Там поселились огромная черепаха, волк на велосипеде, а также много других животных и сказочных персонажей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в спальном районе Киева, недалеко от станции метро "Житомирская" жители создали уникальный двор со скульптурами. Посреди палисадника "поселились" изваяния женщин, мужчин и ангелочек в античном стиле.