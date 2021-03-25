В Киеве двор спального района превратили в сад античных скульптур. Фото

В Киеве, недалеко от станции метро "Житомиркая" свободное пространство между высотками превратили в сад античных скульптур.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Прекрасная локация расположена на перекрестке улиц Феодоры Пушиной и Семашко. Полуобнаженные изваяния античных дев стоят на палисаднике. Один из жильцов здешних высоток рассказал, что это скульптуры греческих божеств и ангелов.

Примечательно, но скульптуры никто не трогает и они не изуродованы различными надписями.

"Да у нас никто даже не посмеет этого сделать, а за чужими мы следим, надеюсь никому и в голову не придет уничтожать такую красоту в спальном районе", – рассказал наш собеседник.

Кто создал эти чудесные изваяния неизвестно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из спальных районов Киева мужчина превратил подъезд своего дома в подобие Версаля. Над улучшением своего дома он трудится уже много лет.