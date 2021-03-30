В Киеве пенсионерка превратила двор многоэтажки в сказку. Фото

В Киеве, пенсионерка создала чудо-двор на улице Андрея Шептицкого 3а, в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Удивительную локацию недалеко от метро "Левобережную" знают многие местные. Чуть ли не каждый день люди приходят фотографировать замечательный двор. А снимать здесь есть что! Здесь поселилась огромная черепаха, волк на велосипеде, а также много других животных и сказочных персонажей.

Мало того, двор украшает настоящий воз, а стены трансформаторной станции напротив дома, местные превратили в мурал, на котором изображен "Ивасик -Телесик".

А вход в подъезд напоминает сказочный портал – здесь обустроили арку, над которой вьется виноград, а сама она украшена многочисленными горшками и прочей керамикой в национальном стиле.

Один из жильцов дома также внес свою лепту в украшение придомовой территории. Он вырезает чудные скульптуры из дерева. То козака из куска березы, то Мавку – смотрится потрясающе.

А также в палисаднике обитает огромная черепаха, которую создали из камня и металла.

Женщина и ее соседи создают эту красоту уже более 20 лет. Правда, очень часто красивый двор поддается атакам вандалов.

"Иногда придут какие-то люди, то горшок разобьют, то цветы сломают, но такое в последнее время происходит нечасто",– рассказала жительница дома.

Увидев такую красоту многие люди пытаются помочь пенсионерке в ее трудах и предлагают деньги. Сама же женщина представляться не захотела, но рассказала, что раньше работала заведующей общежития и что ей нравится порядок.

"У нас здесь всегда чисто, весной и летом я часто поливаю цветы. Кто-то помогает вскопать грядки, а одна соседка всегда помогает вынести мусор", – рассказала создательница чудо-двора.

Примечательно, но игрушки здесь постоянно обновляют. Местные рассказывают, что за осенне-зимний сезон они портятся и весной их обновляют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в спальном районе Киева, недалеко от станции метро "Житомирская" жители создали уникальный двор со скульптурами. Посреди палисадника "поселились" изваяния женщин, мужчин и ангелочек в античном стиле.