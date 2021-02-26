В Киеве участились случаи травмирования сосульками: пешеходы надели каски. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
4,4 т.
В столице фиксируют случаи травматизма из-за падения глыб снега

В одном из районов Киева заметили женщину, у которой на голове была строительная маска.

Как предположили пользователи сети, таким образом киевлянка пытается защитить себя от падающих сосулек (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Возможно женщина защищалась от сосулек.
В Киеве заметили женщину в строительной каске.

Отметим, что в феврале в Киеве уже несколько раз регистрировали случаи травмирования людей из-за падающих глыб снега.

Так, на улице Большая Васильковская 25 февраля из-за падения с крыши глыбы снега пострадал мужчина. Кроме того, в тот же день, возле здания Киевского национального лингвистического университета сосулька упала на девушку.

14 февраля в двух районах Киева получили травмы жители столицы .

Первый случай был зафиксирован в Шевченковском районе столицы, где сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. У нее диагностировали ушибленную рану теменной области головы и закрытую черепно-мозговую травму. Второй инцидент произошел в Оболонском районе Киева – пострадал 46-летний мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, в Киеве 22 февраля из-за потепления с крыш домов начали активно падать сосульки. Были повреждены несколько авто.

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