В Киеве участились случаи травмирования сосульками: пешеходы надели каски. Видео

В одном из районов Киева заметили женщину, у которой на голове была строительная маска.

Как предположили пользователи сети, таким образом киевлянка пытается защитить себя от падающих сосулек (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что в феврале в Киеве уже несколько раз регистрировали случаи травмирования людей из-за падающих глыб снега.

Так, на улице Большая Васильковская 25 февраля из-за падения с крыши глыбы снега пострадал мужчина. Кроме того, в тот же день, возле здания Киевского национального лингвистического университета сосулька упала на девушку.

14 февраля в двух районах Киева получили травмы жители столицы .

Первый случай был зафиксирован в Шевченковском районе столицы, где сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. У нее диагностировали ушибленную рану теменной области головы и закрытую черепно-мозговую травму. Второй инцидент произошел в Оболонском районе Киева – пострадал 46-летний мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, в Киеве 22 февраля из-за потепления с крыш домов начали активно падать сосульки. Были повреждены несколько авто.