В Киеве завершили переукладку брусчатки по улице Грушевского: когда будет готова дорога. Фото

В Печерском районе Киева специалисты завершили переукладку гранитной брусчатки на улице Грушевского. Работы велись от Петровской аллеи до улицы Садовой.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Через две недели, ориентировочно, дорога будет полностью готова.

"На улице Грушевского от Петровской аллеи до улицы Садовой завершили работы по переукладке гранитной брусчатки. Цементный раствор, которым осуществляли укрепление гранитной брусчатки, набирает прочность. Сейчас на объекте проводятся работы по благоустройству территории", – рассказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что дорога будет полностью готова, ориентировочно, через 2 недели, после того, как бетонная смесь наберет прочности. В настоящее время движение по улице Грушевского, как и по дорогам правительственного квартала, остается ограниченным.

Как сообщал OBOZREVATEL, на третий день полномасштабного вторжения страны-террориста, 26 февраля 2022 года, российская ракета попала в 24-этажное здание на проспекте Лобановского, 6 в Киеве. На сегодняшний день строители закончили внешние работы и почти ничего не указывают, что в здании было разрушено несколько этажей.

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