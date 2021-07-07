В Киеве запустят современную систему пригородных электричек City Express: названа дата

Вскоре в Киеве планируют запустить проект пригородных железнодорожных перевозок City Express. Новые поезда будут более комфортными, а количество железнодорожных платформ увеличится.

Об этом сообщила информационное агентство Укринформ со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко. По его словам проект реализуют в нескольких мегаполисах страны, однако обновленные электрички смогут курсировать из области в Киев уже в августе (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

"Первый проект – это Kyiv City Express, он уже работает, мы сейчас запускаем его в тестовом режиме смотрим. Мы получим на испытания несколько поездов и в этом году, надеюсь, это будет в августе, начнем работать", – отметил Тимошенко.

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Он рассказал, что сейчас Украина сотрудничает с несколькими известными в мире компаниями, которые занимаются проектами City Express, для запуска новой системы пригородных поездов в Киеве, Харькове и Днепре.

"Это три крупнейших агломерации, которые есть вокруг этих городов. Мы занимаемся тем, чтобы люди могли добираться из других городов, которые находятся неподалеку, в Киев, Харьков и Днепра быстро и комфортно", – добавил заместитель руководителя ОП.

Отметим, что для реализации амбициозного проекту, в столице отремонтировали несколько железнодорожных платформ. А в будущем пригородные поезда будут делать остановку недалеко от станции метро "Лыбидская", Русановки и Протасового яра.

Новую систему электричек разрабатывать поэтапно, а стоимость ее реализации может достичь 10 миллиардов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столицу планируют запустить несколько пригородных маршрутов Фастов-Киев и Вышгород-Киев. Они будут обслуживать людей, которые ежедневно приезжают на работу в столицу.