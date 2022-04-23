В Киеве запустили по два троллейбусных и трамвайных маршрута: известны подробности

В Киеве возобновили движение два трамвайных и два троллейбусных маршрута. В частности, пассажиров начал перевозить троллейбус № 31, которые соединил Деснянский район из "синей" веткой метро.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столица продолжает жить в условиях военного положения.

Так, движение возобновили следующие трамвайные маршруты:

№ 11 от – Контрактовая площадь – улица Иорданская;

№ 22А – бульвар Перова – станция метро "Лесная".

Троллейбусные маршруты:

№ 27К – станция метро "Почайна" – ДСК-3 на проспекте Отрадном;

№ 31 – улица Милославская до железнодорожной станции "Зенит".

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Напомним, в столице возобновили работу трамвайных маршрутов № 1 и 5. Интервал движения составит от 12 до 20 минут, в зависимости от линии. Ранее запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".

15 апреля поезда киевского метро возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.

В Киеве возобновили работу станции городской электрички "Киевская Русановка". Кроме того, на маршрут вышел еще один модернизированный поезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 21 апреля, возобновили движение по наземной части красной линии метро. Интервал прибытия поездов составляет до 10-15 минут.