В Киеве сообщили о минировании четырех станции метро, а также двух аэропортов

В Киеве в среду, 12 января, неизвестный сообщил о минировании четырех станций метрополитена, нескольких ТРЦ и двух аэропортов. Информация поступила в электронную почту Службы безопасности Украины.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Правоохранители приступили к проверке всех указанных в письме объектов.

"На электронную почту СБУ пришло сообщение о минировании станций метро "Льва Толстого", "Дворец Спорта", "Театральная" и "Вокзальная". А также нескольких торговых центров и аэропортов "Жуляны" и Борисполь". На данный момент проводится проверка. Правоохранители проводили эвакуацию", – рассказали в полиции.

Видео дня

В пресс-службе КГГА уточнили, что из-за сообщения о минировании станции метро, "Вокзальная" "Театральная", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадка на другие линии были закрыты на вход и выход.

Позднее в пресс-службе КГГА уточнили, что после проверки станций "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадочного узла, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Напомним, 25 декабря, в Киеве сообщили о минировании ТРЦ River Mall на Днепровской Набережной, 12. Всех посетителей и сотрудников центра в срочном порядке эвакуировали.

В Боярке на Киевщине области мужчина "заминировал" детское отделение местной больницы. Выяснилось, что он приревновал свою супругу, которая вместе с детьми находилась в медучреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 11 января, неизвестный сообщил о минировании всех столичных школ.