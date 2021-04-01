В Киеве загорелись две плавучие дачи. Видео

В Киеве в четверг, 1 апреля, напротив парка "Наталка" в Оболонском районе, загорелись две плавучие дачи.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГСЧС столицы, пожар заметил спецкатер спасателей, который возвращался с учений (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Возникло возгорание в домиках размером 10 на 10 метров. Огонь заметили с нашего катера, который сразу приступил к тушению", – рассказали в пресс-службе.

В Киеве загорелись две плавучие "дачи". Скриншот из видео

Отметим, в Голосеевском районе Киева 24 марта произошел пожар в доме, расположенном на улице Саксаганского, 38. Возгорание возникло на крыше 2-этажного здания ресторана. Пожару присвоили повышенный уровень опасности

В связи с ликвидацией пожара было перекрыто движение по улице Саксаганского (на участке между улицами Антоновича и Владимирской).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в частном секторе на Осокорках в Киеве 21 марта произошел серьезный пожар.