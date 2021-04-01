У Києві загорілись дві плавучі дачі. Відео

Олег Тимченко Життя столиці 13:53, 1.04.2021 Оновлено: 14:32, 1.04.2021

У Києві в четвер, 1 квітня, навпроти парку "Наталка" в Оболонському районі загорілися дві плавучі дачі.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ДСНС столиці, пожежу помітив спецкатер рятувальників, який повертався з навчань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Виникло загоряння в будиночках розміром 10 на 10 метрів. Вогонь помітили з нашого катера, який відразу розпочав гасіння", – розповіли в пресслужбі.

У Києві загорілися дві плавучі дачі.
Скриншот із відео

Зазначимо, в Голосіївському районі Києва 24 березня сталась пожежа в будинку, розташованому на вулиці Саксаганського, 38. Займання виникло на даху 2-поверхового будинку-ресторану. Пожежі надали підвищений рівень небезпеки.

Через ліквідацію пожежі було перекрито рух по вулиці Саксаганського (на ділянці між вулицями Антоновича і Володимирською).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в приватному секторі на Осокорках у Києві 21 березня сталась серйозна пожежа.

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