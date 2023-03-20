В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха: где лучше отказаться от прогулок

В Киеве в понедельник, 20 марта, на левом берегу утром зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. Вероятной причиной этого могут быть метеорологические условия.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей города призвали пока воздержаться от проветривания помещений.

"На левом берегу утром фиксируется высокий уровень загрязненности воздуха. По состоянию на утро 20 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу", – рассказали в КГГА.

В пресс-службе добавили, что вероятной причиной являются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

"До нормализации ситуации рекомендуется воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе. Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, в Киеве и Киевской области в понедельник, 20 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в столичном регионе максимально прогреется до 13°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев занял 26 место среди столицы мира с лучшими показателями состояния воздуха в 2022 году. Столица Украины оказалась между Мадридом и Токио.

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