Переменная облачность и до +13°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 20 марта

В Киеве и Киевской области в понедельник, 20 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в столичном регионе максимально прогреется до 13°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 20 марта. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 8-13°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 10-12 °С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +10°С…+12°С; Мироновка +9°С…+11°С; Фастов +10°С…+12°С; Яготин +9°С…+11°С; Барышевка +9°С…+11°С; Борисполь +9°С…+11°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, день в Киеве 20 марта будет облачным – с самого утра небо покрылось облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Напомним, метеорологическая весна в Киеве началась 7 марта. Это на шесть дней позже обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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