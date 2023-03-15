Киев вошел в список 30 столиц с лучшими показателями состояния воздуха в 2022 году

Киев занял 26 место среди столицы мира с лучшими показателями состояния воздуха в 2022 году. Столица Украины оказалась между Мадридом и Токио.

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Об этом говорится в ежегодном мировом рейтинге IQAir World Air Quality Report. Город попал в список так называемой "зеленой" зоны.

Согласно данным рейтинга, концентрация пыли фракции PM 2.5 в Киеве за прошлый год снизилась на 50% – с 18,8 до 9,5 мг/м3. Это обеспечило попадание столицы Украины в "зеленую" зону списка вместе с такими городами как Вашингтон (США), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия) и другими. Всего в рейтинг IQAir World Air Quality Report вошло 116 столиц.

Среди мегаполисов с наиболее загрязненным воздухом оказались Нджамена (Чад), Дака (Бангладеш), Багдад (Ирак). В списке городов с чистым воздухом – Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Гамильтон (Бермуды) и Канберра (Австралия). Киев занял 26 место в рейтинге.

Как отметили в пресс-службе Управления экологии и природных ресурсов КГГА, столица Украины получила особое отличие. За то, что город, несмотря на полномасштабную войну, развивает систему мониторинга воздуха и прилагает усилия для улучшения экологической ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство Resonance назвало Киев почетным лучшим городом мира 2023 года. Столицу Украины признали маяком мужества и стойкости.

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