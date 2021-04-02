Кличко показал спецпропуска на транспорт в Киеве

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Всего будет выдано около 400 тысяч таких документов

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 2 апреля, показал, как будут выглядеть спецпропуска на общественный транспорт.

Глава КГГА напомнил, что с 5 апреля в столице начнет действовать карантин в специальном режиме.

"Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю – это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Напомню, такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это – медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные", – сказал Кличко.

Спецпропуска на транспорт в Киеве.

Мэр Киева уточнил, что порядок получения пропусков размещен на официальном сайте КГГА. Всего будет выдано около 400 тысяч таких документов.

"Мы не будем уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов. Потому наша главная задача – обеспечить передвижение по городу людей, от которых зависит жизнедеятельность столицы", – добавил мэр.

Он отметил, что на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта. Они работают с наполнением – 50% от технической характеристики транспортного средства.

"Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам", – отметил Кличко.

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