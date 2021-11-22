В Киеве неделя начнется со снега, а закончится дождями: прогноз погоды

В ближайшие 7 дней, с 22 по 28 ноября, в Киеве ожидается переменчивая погода. В среднем температура воздуха будет +5.

Об этом сообщил портал Sinoptik. В начале недели специалисты прогнозируют осадки в виде снега.

Так, в понедельник, 22 ноября, с утра и до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками, без осадков. Температура воздуха +2… +9.

Во вторник, 23 ноября, утро в столице ожидается ясным, а днем и вечером небо будет прятаться за облаками. Ночной снег до утра закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером мелкий снег начнется снова. Температура воздуха +0… +2.

Видео дня

В среду, 24 ноября, на протяжении всего дня будет держаться облачная погода, без осадков. Температура воздуха -1… +3.

В четверг, 25 ноября, в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха +1… +5.

В пятницу, 26 ноября, утро в столице будет безоблачным, погода изменится уже в середине дня и небо покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков. Температура воздуха +0… +6.

На выходных, 27-28 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду, ожидаются дожди. Температура воздуха в субботу +4… +9, в воскресенье +2… +7.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в понедельник, 22 ноября, в Украине ожидается прохладная погода с кратковременными дождями. На западе страны ночью возможны морозы до -3.