В Киеве предложили сократить действие комендантского часа: известны подробности

В Киеве предложили уменьшить комендантский час и установить его действие с 0:00 до 5:00. Если это невозможно, то необходимо увеличить количество общественного транспорта, работающего вечером, чтобы люди могли нормально добраться домой после работы.

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Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета. Чтобы электронный документ был рассмотрен, он должен набрать 6 тыс. голосов за 60 суток.

"Уменьшить комендантский час с 0:00 по 5:00, так как у большинства наемных работников нет возможности вовремя попасть домой. Или увеличить движение общественного транспорта", – написал авто петиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Украины пока не рассматривают возможность сокращения или увеличения времени действия комендантского часа. Если соответствующее решение и будут принимать, то в соответствии с рекомендациями военных и Совета обороны города Киева.

Добавим, в Киеве предлагали отменить комендантский час в новогоднюю ночь. Это, по мнению автора петиции, позволило бы гражданам без проблем добраться домой или в гости.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Киевской области продлили комендантский час до 29 января 2023 года. Он будет действовать каждый день с 23:00 до 5:00.

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