В Киеве временно запретят продуктовые ярмарки

Олег Тимченко Жизнь столицы 10:26, 30.03.2021 Обновлено: 10:45, 30.03.2021

В Киеве с 1 по 12 апреля, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, запрещено проведение продуктовых ярмарок.

Как сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, соответствующее решение уже подписано, передает пресс-служба ведомства.

"К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице – сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля", – отметил Кулеба.

В КГГА напомнили, что ограничения, которые действуют в Киеве, введены 18 марта решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Отметим, что в Киеве в течение 29 марта зарегистрировали 1422 случая коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 19 на 20 марта в столице Украины вводят жесткие карантинные ограничения. Меры будут действовать до 9 апреля.

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