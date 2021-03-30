У Києві тимчасово заборонять продуктові ярмарки

У Києві з 1 по 12 квітня, через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19, заборонено проведення продуктових ярмарків.

Як повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, відповідне рішення вже підписано, передає пресслужба відомства.

"На жаль, ситуація з поширенням COVID-19 в столиці – складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається в" червоній зоні ". Для зменшення ризику зараження киян, місто прийняло рішення скасувати продуктові ярмарки в період з 1 по 12 квітня", – зазначив Кулеба.

У КМДА нагадали, що обмеження, які діють в Києві, введені 18 березня рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС.

Відзначимо, що в Києві протягом 29 березня зареєстрували 1422 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Києві (1422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч з 19 на 20 березня в столиці України водять жорсткі карантинні обмеження. Заходи будуть діяти до 9 квітня.