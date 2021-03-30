В Киеве за сутки выявлено более 1400 больных COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 29 марта, зарегистрировали 1422 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1740 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Всего, по состоянию на вторник, 29 марта, зарегистрировано 10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 367 детей и 250 медработников. Были госпитализированы – 2597 человек, летальных случаев – 286.

Прививку против коронавируса за сутки получили 14 433 украинца.

По состоянию на вторник, 30 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 128,2 млн человек. За минувший день выявили 443 598 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 103 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 28 марта, заразились 402 человека, из них 20 – дети. Это было значительно ниже, чем регистрировали в столице всю прошлую неделю – с 23 по 27 число ежедневный прирост больных в среднем составлял 1200 человек.