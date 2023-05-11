Мобильные группы, ЗРК NASAMS и не только: командующий ВСУ Наев рассказал, как защищено небо на Киеве

На сегодняшний день противовоздушная оборона Киева осуществляется по многоуровневому принципу эшелонирования. Это не только зенитно-ракетные комплексы малого и среднего действия, но и мобильные огневые группы.

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Об этом рассказал Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает пресс-служба ведомства. Он призвал не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

По его словам, противовоздушная оборона столицы состоит из нескольких эшелонов. Первый создан за счет мобильных огневых групп, задачей которых является уничтожение воздушного противника по наиболее угрожающим направлениям. На их вооружении находятся ЗРК "Оса-АКМ", ЗРК "Avenger", ЗСАУ "Gepard 1А2", ВСУ "Шилка", DM "Stinger", ПЗРК "Piorun", ПЗРК "Игла-1", ПЗРК "Стрела-2" , ПЗРК "Stinger", ПЗРК "Martlet", ПЗРК RBS-70, ЗУ-23 и т.д.

Второй эшелон ПВО создан за счет подразделений, на вооружении которых находятся зенитно-ракетные комплексы малого и среднего действия ЗРК С-300П, "Бук-Ml", С-125, ЗРК "НАСАМС", ЗРК "IRIS-T", ЗРК "Crotale " тому подобное.

"Наращивание эффективности системы прикрытия с воздуха на ближайшую перспективу будет реализовываться как за счет получения вооружения и военной техники от стран-партнеров, так и от национальных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это позволит усилить наше воздушное пространство не только против аэродинамических, но и против баллистических целей", – подчеркнул Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил об успешном сбитии российского "Кинжала" во время массированной атаки на украинскую столицу в ночь на 4 мая. Впоследствии в ПС ВСУ добавили, что Украина первой в мире сбила такую ракету с ЗРК Patriot.

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