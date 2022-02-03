В Киеве водитель Mercedes повредил антипарковочный столбик, чтобы проехать. Видео

В Печерском районе Киева водитель Mercedes-Benz S550 расшатал и вытащил антипарковочный столбик, чтобы выехать на проезжую часть. Инцидент случился на улице Грушевского, 9.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале. Представители столичной власти обратились в полицию с заявлением по поводу поврежденного коммунального имущества (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Водитель Mercedes-Benz S550, лихо маневрируя на тротуаре возле магазина на улице Грушевского, 9, расшатал и вытащил антипарковочный столбик. А потом через пешеходный переход уехал по своим делам", – подчеркнул Усов.

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Он добавил, что в данном случае водитель элитного автомобиля нарушил сразу два правила дорожного движения, а также повредил коммунальную собственность. В полиции уже зарегистрировано соответствующее заявление.

"Его ждет штраф, материальная компенсация за поврежденное имущество и, возможно, уголовная ответственность за самоуправство с исправительными работами", – резюмировал Усов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева снегоуборочная машина случайно сломала антипарковочный столбик. Транспорт пытался проехать между ограждениями.