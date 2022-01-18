В Киеве снегоуборочная машина снесла антипарковочный столбик: водитель пытался объехать ограждение. Видео

В Голосеевском районе Киева снегоуборочная машина случайно сломала антипарковочный столбик. Транспорт пытался проехать между ограждениями.

Об этом сообщил Telegram-канал Kievmap. Якобы инцидент случился на улице Большой Васильковской, 56 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Коммунальщики решили демонтировать ограждение вместе со снегом", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что в ночь с 14 на 15 января, работники коммунальных службы занимались уборкой снега.

В какой-то момент две небольших снегоуборочных машины подъехали к антипарковочным столбикам, которые блокировали заезд на пешеходную часть дороги с улицы. Один из них попытался проехать между ограждениями, но у него не получилось.

Второй водитель решил все же попробовать проехать и в какой-то момент просто снес столбик.

Напомним, во Львове водитель отсудил почти 60 тыс. грн у коммунальщиков за разбитую снежной глыбой машину. Впрочем, последние могут подавать апелляцию, поскольку выну свою не признают.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева коммунальщики для удобства и безопасности пешеходов установили специальные антипарковочные столбики. Они появились на улицах, которые прилегают к НСК "Олимпийский".