В Киеве водитель маршрутки во время движения смотрел видео на телефоне

В Киеве водитель маршрутного такси №201 во время управления транспорта смотрел видеоролики на телефоне. Пассажиры никак не отреагировали на такое поведение мужчины.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Когда произошло событие, не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Водитель маршрутки № 201 умудряется совмещать просмотр Дискавери и работу. А за безопасность отвечают иконки в салоне транспортного средства", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что маршрутка едет в плотном автомобильном потоке.

Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в правоохранительных органах, привлечь водителя к ответственности вряд ли получится.

"Учитывая, что телефон лежал на приборной панели, то будет трудно доказать, что он его смотрел. Если бы гаджет находился в руках водителя, то это уже другой вопрос", – отметил правоохранитель.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве заметили маршрутку, у которой пол проваливается под ногами пассажиров. Якобы транспорт работает на маршруте №512.