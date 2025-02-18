В Киеве водитель маршрутки нахамил военной с контузией и назвал ее 'пьяным быдлом'. Подробности и фото

В Киеве водитель маршрутного автобуса нахамил военной с контузией и назвал ее "пьяным быдлом". При этом никто из пассажиров не вступился за защитницу Украины.

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Об этом военнослужащая ВСУ Ксения Пономарева рассказала на своей странице в соцсети Facebook. Она уже обратилась в Укртрансбезопасность из-за этого события.

По ее словам, она села в транспорт, водитель которой уже раньше выгонял ее из маршрутки.

"Он меня узнал, подождал, пока, стоя возле него, вытащу удостоверение участника боевых действий, и рванул с остановки. Кричать он начал сразу, переходя на "ты". Я ответила, что помню его отношение к нам, он резко затормозил, и я упала. Я упала прямо в проходе, на грязный с кашей мокрого снега пол", – рассказала женщина.

Военная добавила, водитель маршрутки назвал ее "пьяным быдлом", потому что она из-за контузии почти не видит одним глазом замедленные движения. При этом остальные пассажиры автобуса никак не отреагировали на такое отношение к защитнице Украины, не вступились за нее, а просто отвернулись.

"В маршрутке ехали равнодушие, пренебрежение и страх. Виз этот компот хам, красноречиво продемонстрировавший, что нас ждет по возвращении из мира сплошных пряников и декоративных огоньков", – добавила Пономарева.

Она отметила, что речь идет об автобусе 410 (маршрут Нивки – Почайна) с номерами "КА 8684 ММ".

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