В школе Киева на сцене во время спектакля 'избили работника ТЦК': делом занялась полиция. Видео

В одной из школ Киева дети во время выступления на сцене разыграли сцену, в которой избивают "представителя ТЦК". Как стало известно OBOZ.UA, событие произошло в учебном заведении Дарницкого района.

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Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Делом уже занялась полиция.

"В школе во время выступления дети разыграли сценку, в которой избивают "представителя ТЦК", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что на сцене проходит действо, во время которого выходит парень с надписью "ТЦК" на спине, которого в этот момент "бьет" парень по лицу, в результате чего "военный" падает. Это происходит на фоне криков и редких аплодисментов в зале.

В пресс-службе полиции Киева нам сообщили, что информация о происшествии была обнаружена в соцсетях. Там находятся работники ювенальной превенции, которые устанавливаются все обстоятельства. Из собственных источников стало известно, что событие произошло в одном из учебных заведений Дарницкого района столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье директор гимназии №107 Галину Емельянову уволили с должности за то, что во время воздушной тревоги до укрытия, в котором учатся дети подземной школы, не пустили журналиста Константина Алексеенко. Мужчине предложили воспользоваться другим хранилищем, которое расположено в учебном заведении.

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