В Киеве во дворе дома заблокировали "евробляху": жильцы устроили баррикаду из кусков бордюра. Фото

В Соломенском районе Киева местные жители с помощью кусков бордюра и большого полена заблокировали автомобиль BMW на европейских номерах. Машину заметили на улице Гарматной, 44.

Об этом сообщил Telegram-канал Los Solomas. Киев. Когда произошел инцидент, неизвестно (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Кому-то не нравится BMW. Улица Гарматная, 44", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что машина припаркована возле многоэтажного дома. Неизвестные положили перед ней 5 кусков бордюра, а с верху большое полено. Кроме того, с двух сторон возле BMW лежат бетонные сферы.

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Возможно, водитель легковушки припарковался на чужом месте и таким образом, "владелец" парковочного места решил его наказать.

Наш собеседник в правоохранительных органах отметил, что, судя по фото, машина припаркована без нарушения правил дорожного движения.

Напомним, в Печерском районе Киева жильцы домов, расположенных рядом с Киевским университетом культуры, наказали водителя легковушки за то, что припарковался возле мусорных баков. Машину забросали пакетами с мусором.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 12 сентября на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" водитель оставил машину на недавно постеленном газоне. В результате происшествия ВДНХ был нанесен ущерб в размере около 20 тыс. грн.