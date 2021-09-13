В Киеве на ВДНХ "герой парковки" испортил газон: ущерб оценили почти в 20 тыс. грн. Фото

В Голосеевском районе Киева 12 сентября на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" водитель оставил машину на недавно постеленном газоне. В результате происшествия ВДНХ был нанесен ущерб в размере около 20 тыс. грн.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Администрация комплекса обратилась к правоохранителям.

"Как оказалось, это не просто трава, а дорогое покрытие – ущерб, нанесенный ВДНХ, оценили в размере около 20 тысяч гривен. Администрация написала заявление в полицию", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе Экспоцентра Украины нам подтвердили информацию об инциденте. Та рассказали, что на территории комплекса оборудовано восемь зон для парковки автомобилей.

"К сожалению, люди бывают разные. Вчера нам пришлось вызвать полицию. Дальше процесс будет происходить на уровне действующего законодательства. Возмещать нанесенный ущерб правонарушителю придется в административном порядке – его сумма составляет около 20 тыс. грн", – отметили в пресс-службе.

В ВДНХ добавили, что приступили к восстановлению газона, а также в дальнейшем там установят ограничительные столбики для того, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева жильцы домов, расположенных рядом с Киевским университетом культуры наказали водителя легковушки за то, что припарковался возле мусорных баков. Машину забросали пакетами с мусором.