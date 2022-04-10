В Киеве вместо русских и белорусских городов на стелах появились названия городов-героев Украины. Фото

В Киеве на проспекте Победы активисты убрали со стел, расположенных возле станции метро "Шулявская", названия городов-героев России и Республики Беларусь. Вместо них разместили таблички с украинскими городами.

Об этом сообщили в социальных сетях. В частности, стелы городов-героев носят названия в честь Бучи, Мариуполя и Ирпеня.

"В Киеве со стелы, расположенной на проспекте Победы возле станции метро "Шулявская", убрали города-герои России и Республики Беларусь. Из предыдущих названий остались только украинские – Киев, Севастополь, Одесса и Керчь", – говорится в сообщении.

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Активисты убрали таблички с названиями таких городов: Москва, Ленинград, Сталинград, Тула, Мурманск, Смоленск, Новороссийск, а также Минск и Брест.

Вместо них, были размещены таблички с городами-героями Украины: Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, Волноваха, Ахтырка, Буча, Ирпень, Гостомель и Мариуполь.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поэтесса Лина Костенко представила свои варианты названий для переименования пяти станций метро в Киеве. Ранее с такой инициативой к мэру столицы обратилось руководство подземки.