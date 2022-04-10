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Лина Костенко представила свои варианты названий пяти станций метро в Киеве

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Костенко представила свои варианты названий пяти станций метро

Украинская поэтесса Лина Костенко представила свои варианты названий для переименования пяти станций метро в Киеве. Ранее с такой инициативой к мэру столицы обратилось руководство подземки.

Известная украинка на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала по несколько названий для каждой из станций. В частности, среди новый названий "Бучанская" и "Героев "Мариуполя".

"А как бы вы назвали эти станции? 8 марта начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский призвал переименовать 5 станций столичной подземки: "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра". Дерусификация", - написала Костенко.

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В частности, среди предложенных поэтессой вариантов были следующие:

  • "Берестейская" –

    "Бучанская" или "Бандеровская";

  • "Минская" -–

    "Варшавская" и "Вышгородская";

  • "Героев Днепра" –

    "Героев Украины", "Героев Мариуполя" или "Героев УПА" и так далее.

Дерусификация.
Дружбы Народов.
Берестейская.
Минская.
Героев Днепра.
Площадь Льва Толстого.

Напомним, ранее руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на военное положение, в Киеве продлили движение по красной линии метро. Теперь поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".